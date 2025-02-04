Panelin moderatörlüğünü NTV Bakış Programı Sunucusu Noyan Doğan üstlenirken, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, TSB Başkan Vekili Ahmet Yaşar, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve DASK Genel Sekreteri Serpil Günay panelist olarak katıldı.
Deprem sonrası süreçte sigorta sistemlerinin nasıl devreye girdiği, sektörün yaşadığı zorluklar ve atılması gereken adımlar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektör temsilcilerine doğrudan sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.
Kahramanmaraş iş dünyası ve sigorta sektörünü bir araya getiren panel, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.