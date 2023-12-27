Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Aralık Ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı’nda Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu.

Burada bir açılış konuşması yapan öksüz şunları kaydetti.