Gerçekleştirilen Toplantıya AFAD, KOSGEB Ve KGF Yetkililerinin Katılım Sağlayarak Yaşanan Deprem Sonrası Kendi Alanlarında Bilgiler Paylaştı.

Burada Bir Açılış Konuşması Yapan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Yaşanan Deprem Sonrası Tüm Sektörlerin Toparlanması İçin Devletin Desteğine İhtiyaçlarının Olduğunu Söyledi.

Meclis Başkanı Öksüz Deprem Sürecinde Gerçekleştirdikleri Görüşmeler Ve Değerlendirmeler Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Meclis Başkanı Öksüz Konuşmasının Devamında İş Dünyasına Da Bir Mesaj Verdi.

Meclis Başkanı Öksüz Sözlerini Tamamlarken Bazı Tohumları Yeşertmemiz Lazım Dedi