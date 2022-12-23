Milletvekili Ünal Ve Beraberindekiler Ziyaretler Kapsamında Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti.

Kmtso Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Odanın Önümüzdeki Süreçte Yapacak Olduğu Projeler Hakkında Bir Sunum Yaptı.

Burada Bir Açıklama Yapan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Her Kesim İle Birlik Ve Beraberlik İçerinde Olarak Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarına Dikkat Çekti.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Konuşmasının Devamında Önümüzdeki Dönemde Kahramanmaraş’ta Güzel Şeyler Olacağını Belirtti.