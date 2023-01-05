Başkan Buluntu ve beraberindeki heyet ilk olarak daha önce Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü yapmış Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Başkan Buluntu ile heyet, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz “Kahramanmaraş’ta görev yaptığım ve sonrasındaki süreçte de dostlarımızla irtibatımızı hiç kesmedik. Kahramanmaraş benim ikinci memleketim” sözlerine yer verdi.