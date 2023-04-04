Genel Başkan Erbakan Ziyaretleri Kapsamında KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti.

Burada Bir Süre Sohbet Eden Erbakan Ve Buluntu Kent Sanayisinin Geleceği Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu.

Ziyaretler Sonunda Bir Açıklama Yapan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ziyaretlerinden Dolayı Genel Başkan Erbakan’a Teşekkür Etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İse Şehrin Sanayisinin Yeniden Ayağa Kalkması İçin Kendilerine Düşen Her Şeyi Yapmaya Hazır Olduklarını İfade Etti.