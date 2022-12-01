Kahramanmaraş Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Başkan Buluntu’yu Makamında Ziyaret Ederek Yeni Görevinde Hayırlı Olsun Temennisinde Bulundu.



Burada Bir Süre Sohbet Eden Buluntu Ve Kervancıoğlu Kent Adına Yapılması Gereken Konular Hakkında Fikir Alışverişi Yaptı.

Ziyaret Sonunda Bir Açıklama Yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Başkan Buluntuya Yeni Görevinde Başarılar Diledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.