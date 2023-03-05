Programda başkan Buluntu, depremden etkilenen Kahramanmaraş sanayisinin, Türkiye’deki iç piyasasını da etkileyeceğini belirtti.
Konuşmasının devamında başkan Buluntu, depremden hasar alan iş yeri sahiplerinin ne yapması gerektiğini anlattı.
Programda başkan Buluntu, depremden etkilenen Kahramanmaraş sanayisinin, Türkiye’deki iç piyasasını da etkileyeceğini belirtti.
Konuşmasının devamında başkan Buluntu, depremden hasar alan iş yeri sahiplerinin ne yapması gerektiğini anlattı.
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