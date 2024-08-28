İstişare Toplantısında İş Dünyasının Talepleri iletildi

Başkan Mustafa Buluntu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iş dünyasının karşılaştığı zorlukları, taleplerini ve beklentilerini dile getirdiklerini belirtti. Özellikle mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını ifade eden Buluntu, bu sürecin uzatılmasının bölgedeki ticaretin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kararlı Adımlar Bölgedeki Ekonomiyi Canlandıracaktır

Başkan Buluntu, toplantının bölgedeki ticaretin yeniden canlanmasına ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak adımların atılmasına vesile olmasını temenni ettiklerini belirtti. “Bu süreçte atılacak kararlı ve destekleyici adımlar, bölgedeki ekonomik istikrarı sağlamak adına büyük önem taşıyor. Umuyoruz ki bu toplantı sonucunda gerekli düzenlemeler yapılır ve iş dünyasının karşılaştığı zorluklar daha da hafifletilir,” dedi.

Teşekkürler ve Destek

Toplantının organizasyonunda emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Başkan Buluntu, “İlgisi ve çözümcül yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanlarımız Abdullah Erdem Cantimur ve İsmail Kirişci’ye, kıymetli destekleri için Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl ve Oda Başkanlarımıza teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Başkan Buluntu’nun açıklamaları, mücbir sebep halinin uzatılması için yürütülen çalışmaların önemini vurgularken, bu süreçte devlet yetkililerinin desteklerinin büyük değer taşıdığını da ortaya koydu. KMTSO’nun ve iş dünyasının beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar, Kahramanmaraş ve diğer depremden etkilenen illerin ekonomik yeniden yapılanma sürecinde belirleyici rol oynayacak.