Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Aralık Ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı’nda Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal ile KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek katıldı.

Kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.