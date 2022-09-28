Kahraman şehrin yetiştirdiği iş dünyasının başarılı ve girişimci isimlerinden biri olan, aynı zamanda geçmiş dönemde başkanlığını yaptığı STK’da birçok başarıya imza atarak şehrin gelişim ve büyümesine ciddi katkılar sağlayan Mustafa Buluntu KMTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday oldu.

Buluntu, KMTSO’da düzenlenen 43. Meclis toplantısına katılarak yeni dönemde seçildiği takdirde projelerini Yönetim Kurulu üyelerine tanıttı.

İş insanı Mustafa Buluntu yaptığı konuşmada KMTSO’nun siyaset üstü bir kurum olduğuna dikkat çekerek Kahramanmaraş’ın geleceği İçin birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağını söyledi.