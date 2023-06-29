Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Geleneksel Bayramlaşma Töreni” Gerçekleştirildi.

Bayramlaşma Programında KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, KMTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ve Meclis üyeleri ile Meslek Komitelerinde Görev Yapan Üyeler bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda bayramlaşmalar yapıldı.

Burada konuşan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti.

