Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği restorasyon çalışmalarıyla şehrin tarihi mekanlarını turizme kazandırmaya devam ediyor. Şehir genelinde çeşitli restorasyon projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi’nde Kocabaş Konağı’nın bulunduğu adada bir konak daha restore edilerek şehrin turizmine kazandırılıyor.

Yöresel Lezzetler Sergilenecek

Gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla şehrin turizm potansiyelinin artırıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi mekanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için gerçekleştirdiğimiz restorasyon projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, DOĞAKA ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Tarihi Kocabaş Konağı’nın yanında bulunan konağımızı restore ediyoruz. Çalışmalarımızda sona geldik. Projemizin tamamlanmasıyla Kocabaş Gastronomi Merkezi şehrimizin yöresel lezzetlerinin sunulacağı çok önemli bir tesis olacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.