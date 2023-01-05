Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi’ndeki Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Kocabaş Gastronomi Merkezi, tarihi dokusu muhafaza edilerek iç ve dış mekanıyla birlikte baştan sona yenilendi.

Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Gastronomi Merkezi, şehrin yöresel lezzetlerini misafirlerine sunacak.