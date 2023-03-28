Depremde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan küçük esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kocaeli Valiliğince kente kazandırılan "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda hareketlilik başladı.

Prefabrik 50 dükkanın yer aldığı ticaret alanında kasaptan bakkala, lokantadan terziye, berberden elektronik eşya tamircisine kadar çeşitli alanlarda hizmet veren esnaf iş yerlerini açıyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremzedelere geçici konaklama alanları yapılırken esnafa da yeni iş yerleri hazırlama mecburiyetinin oluştuğunu belirtti.

