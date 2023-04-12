Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için yapılan Kocaeli Çarşısı'nda dükkânlar yavaş yavaş faaliyete başladı.
Aksu haber ekibi olarak çarşının son durumunu sizler için görüntüledik
Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için yapılan Kocaeli Çarşısı'nda dükkânlar yavaş yavaş faaliyete başladı.
Aksu haber ekibi olarak çarşının son durumunu sizler için görüntüledik
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