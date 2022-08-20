Bu anlamda Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en kapsamlı akaryakıt istasyonu olan Koçpet Petrol Ofisi, müşterilerine kaliteli hizmet sunmak adına birçok yeniliği istasyonun da barındırıyor.

KOÇPET petrol ofisi yaptığı yeniliklerle de müşterileri tarafından tek tercih edilen petrol istasyonu olma özelliğini de taşıyor.

KOÇPET’e yakıt almaya gelen müşterilerin Petrol Ofisi içerisinde dinlenebileceği aynı zamanda Marketplus’ta bulunan zengin kahve çeşitlerini ve fırından çıkan eşsiz lezzetleri atıştırabileceği Cafeplus’ı hizmete açtı.

KOÇPET Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koç, “bizleri tercih eden tüm müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.