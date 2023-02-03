Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.



Daha sonra kanun teklifinde imza sahibi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklife ilişkin bilgi verdi.

Çevre kirliliğinin ve denizlerdeki kirliğinin günümüzde büyük bir sorun haline geldiğini vurgulayan Demir, bilim insanlarının da bu konu üzerinde durduğunu, kirlilikle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu mücadelede idari para cezalarının hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Bu idari yaptırımlarda, geminin türü, kirliliğin niteliği ve geminin büyüklüğü esas alınmaktadır. Ancak, mevcut hesaplama yöntemi ile 100 bin groston üzerindeki büyük tonajlı gemiler hakkında uygulanan idari para cezası miktarlarının da orantısız ve uygulanabilir seviyenin üzerinde arttığı görülmektedir. Burada idari para cezalarında ortaya çıkan orantısızlığın giderilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır."