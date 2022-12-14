Edinilen bilgiye göre kaza, 05.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitler Caddesi Halkapınar Kavşağı yakınında bulunan Melez Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ABT 317 plakalı otomobil Şehitler Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra bariyerleri yıkıp Melez Çayı'na düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Melez Çayı'na düşen otomobilde bulunan Kubilay D. (23), Ahmet D. (28) ve Ukrayna uyruklu Lice M. (32) Kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Suya batan otomobil içerisinde bulunan ve Kırgızistan uyruklu olduğu belirlenen Zhazgul Surantaeva (41) araçta sıkışıp boğularak can verdi. Tahlisiz kadının cansız bedeni olay yerine gelen dalgıçlar tarafından Melez Çayı'ndan vinç yardımıyla çıkartıldı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.