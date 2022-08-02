Kaza, Etimesgut ilçesi Sanayi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücülüğünü B.K.'nin yaptığı 06 CHF 294 plakalı araç kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da tali yoldan gelen A.G. idaresindeki 06 HC 2027 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybının olmadığı kazada, iki araç sürücünün de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldığı belirtildi.