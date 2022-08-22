Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi.

Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne taksi ile seyir halinde olan İdris Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, önce beton bariyerlere çarptı daha sonra da takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartılan İdris Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.