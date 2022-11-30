Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BRR 13 plakalı tır, yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkarak Zap Suyu kenarına yuvarlandı.