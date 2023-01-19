Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700 bin TL olarak gösteriyor. Bu da vatandaşın kullanacağı ucuz kredinin önünü kesiyor.

Orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlatılan 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı.

Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.

Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor.