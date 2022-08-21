İddiaya göre dolandırıcılar boş gördükleri evi ev sahiplerinin haberi olmadan kiralıyor.

Konuyla ilgili ev sahiplerine uyarıda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Ev sahipleri evlerini perde ile mutlaka kapatarak evi dolu göstermeli" dedi.

Şahin, kira kontratlarında konut tapularının olması gerektiğini söyledi. Bu konuda Emlakçılar Odası'nın başı çekmesi gerektiğini belirtti.

-Evlerini boş bırakıp gidiyorlar. Daha sonra bir geliyor ki evlerinde kiracı var. O kiracıyı da çıkartana kadar mahkeme ile uğraşılıyor. Burada bir suiistimal var. Bir kere kira kontratının geçerli olması için Emlakçılar Odasına çok büyük iş düşüyor. Örneğin bir evin tapusu, kira kontratının arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik çıkmalı ve Emlakçılar Odası bu konuda başı çekmeli.