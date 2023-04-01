Bu Zorlu Afet Sürecinde En Önemli Konulardan Birisi Olan Barınma Problemi İse Kahraman Şehrin Belirli Noktalarına Kurulan Konteyner Kentler Vasıtasıyla Çözüme Kavuşturuluyor.

Bu Konteyner Kentlerden Bir Tanesi de KSÜ Karacasu Kampüs Alanı İçerisine Kurularak Binlerce Depremzedeye Yuva Oldu.

Konuyla İlgili Koordinatör Vali Olarak Görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol Kurulan Bu Çok Yönlü Yaşam Alanı Hakkında Bilgiler Verdi.

Vali Varol Buranın Sadece İnsanların Başını Sokacakları Bir Çatıdan Çok Öte Bütün İmkânları İçerisinde Barındıran Bir Yaşam Alanı Olduğuna Dikkat Çekti.