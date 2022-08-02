26 Temmuz tarihinde 4.6 ile başlayan ve gün içerisinde 17 kez küçük ölçekte yaşanan deprem sonrasında belirli aralıklarla sarsıntılı geçen günler vatandaşlarda paniğe ve korkuya neden oldu.

Televizyonculuğun yanı sıra dijital ortamlarda da dünya, ülke ve kent gündeminin nabzını tutan Aksu TV, yaşanan depremlerin ardından merak edilen soruların cevaplarını bulmak için instagram hesabından yaptığı canlı yayında KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alican Kop’u konuk etti.

Canlı yayında Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Kop, depreme dair bilgileri paylaştı.

Binlerce izleyicinin takip ettiği canlı yayın kısa sürede büyük beğeni topladı.