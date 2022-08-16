Olay, cuma günü Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

İlhan Baydan, arkadaşının iş yerine getirilen giyotin makasının kurulumu için yanına gitti. Kurulumu tamamlayan Baydan, makinenin test işlemleri sırasında sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını kaptırdı.

Baydan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ortopedi ve travmatoloji servisinde 12 saatlik ameliyata alınan Baydan'ın parmakları, başarılı operasyonla dikildi. Baydan'ın tedavisinin ardından elini ve parmaklarını günlük hayatta kullanabileceği öğrenildi.

"Yardıma gitmiştim ama tam yardımlık oldum"

Parmaklarının kopan parçalarını poşete koyup, hastaneye gittiklerini belirten İlhan Baydan şöyle konuştu:

"Açıkçası yardıma gitmiştim ama tam yardımlık oldum. Arkadaşımın makinesini ayarlayacaktım ama parmakları kaptırdık. Giyotin makası gibi bir şey, kendi ekseninde dönüyor sürekli. Ona kaptırdım parmaklarımı. Üçünü de orada kopardım. 12 saat kadar ameliyatta kaldım. Ameliyat sonrası benim için iyiydi. Çünkü hocalar ağrımı, acımı hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. 3 parmağımın uç kısmı koptu. Parçaları poşet içinde getirdik. Parçaları almayı akıl ettik. Parmaklarımın kopan kısmı makinenin önündeydi. Olduğu yere düştüğü için oradan aldık. İlk güne oranla çok iyiyim."

"Mikrocerrahi tekniğini kullanarak damarlarının sinirlerini onardık"

Bursa Uludağ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökay Eken ise hastayla ilgili şu bilgileri verdi:

"İş kazası sonucu sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmaklarında tam kopma yaralanması geçirmişti. Parmakları tamamen elinden ayrılmış haldeydi bize geldiğinde, ardından biz onu bekletmeden acil bir şekilde ameliyata aldık. Operasyonla her 3 parmağını yerine replanti ettik. Mikrocerrahi tekniğini kullanarak damarlarının sinirlerini onardık. Bu şekilde başarılı bir operasyonla ameliyatı tamamladık. Hastamız şu an ameliyat sonrası 5'inci gününde. Takipleri iyi. Parmakları yaşıyor. Takibine devam ediyoruz. Tabiiki bu ameliyatlardan sonra bir miktar his kaybı, hareket kısıtlılığı kalabiliyor ama bu minimum olsun diye biz gerekli fizik tedavi ve gerekli ek tedavilerini uygulayacağız. Bunun minimum düzeyde kalmasını sağlayacağız."