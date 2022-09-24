Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait köpek barınağındaki köpekleri beslemek için Molu Mahallesi'ndeki barınağa gelen gençler ile mahalle sakini arasında tartışma çıktı.
Birbirlerine saldırdılar
İHA'nın haberine göre, mahalleli "Burası köpek besleme yeri mi?" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada mahalleli ve gençler birbirine tekme ve tokatla saldırdı.
Aracına binerek uzaklaştı
Arbede anı kameralarca kaydedilirken, mahalle sakini bir süre sonra aracına binerek alandan uzaklaştı.