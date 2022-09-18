Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda, yeni şehirleşme alanı olarak tarif eden Önsen’de şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan, batı mahalleleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltacak olan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı çalışmalarında sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler 5 kilometrelik bulvar ve 210 metre uzunluğundaki köprüde; asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlarken, korkuluk montajları ve çevre düzenleme uygulamalarını da süratle gerçekleştiriyor.

Grup Yolu Bağlanıyor, 32 Mahalle Faydalanıyor

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’ndaki çalışmalarla Önsen Grup Yolu’nun da artere bağlantısı gerçekleştiriliyor. Asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilen bölümün tamamlanmasıyla bölgenin 32 mahallesi yeni bulvara direkt bağlanmış olacak. Ayrıca bölgedeki yeni toplu konutlar da dâhil edildiğinde arter yaklaşık 150 bin vatandaşa konforlu bir ulaşım hizmeti sağlayacak.

Mesafe Yarı Yarıya Azalıyor

Baraj kolu dolayısıyla bölgeden 22 kilometre olan şehir içi ulaşım da yarı yarıya kısalıyor. Projenin trafiğe açılmasıyla birlikte kent merkezine ulaşım 10 kilometreye inerken, zamandan ve yakından ciddi ölçüde tasarruf sağlanacak. Çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanması ve ulaşım yatırımının kısa süre içinde trafiğe açılması hedefleniyor.