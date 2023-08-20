Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı.

Yenişehir ilçesindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki bir dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Palayla saldırdı

Tartışmanın büyümesiyle Kadri S., elindeki palayla Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye saldırdı.

Kavgada Sadık İ., vücuduna aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti.

Kapının arkasına sığındı

İsmi öğrenilemeyen kişi ise Kadri S.'nin savurduğu paladan kurtulmak isterken yaralanırken, kapının arkasına sığınıp canını kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Sadık İ.'nin cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Kadri S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.