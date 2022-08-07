Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçesi Ballıca Mahallesi’nde alınan bir ihbar üzerine daha önce kayıp olarak bildirilen üç kişinin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı konusunda ihbar aldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Savcılığın talimatıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü cinayet masası, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi Büğlek caddesi üzerinde bulunan bir gece kondu eve intikal etti. Gecekondunun olduğu ve 3 kişinin cesedinin gömüldüğünün iddia edildiği kuyu bölgesinde iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.