Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu' 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 365 bin 424 vaka ortaya çıkarken 157 kişi yaşamını yitirdi, 265 bin 962 kişi ise iyileşti.

TOPLAM VAKA SAYISI 16 MİLYONA YAKLAŞTI

Açıklanan verilerle birlikle, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341'e ulaştı.

VAKALAR GEÇEN HAFTAYA GÖRE ARTTI

11 Temmuz ile 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı 96 ve iyileşen sayısı 124 bin 732 kişi olarak açıklanmıştı.