ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans oturumundaki sorularla, Yediiklim Yayınevi'ne ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olay sonrası açıklama yapan ÖSYM'nin ortaya atılan iddiaların 'asılsız' olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS'yle ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Yediiklim Yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

ÖSYM Başkanı görevden alındı

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de, dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alınmıştı.