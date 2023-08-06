2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapıldı

452 bin 550 adayın katılımıyla 1208 binada yapılan sınav için 20 bin 637 salon kullanıldı. Emniyet dahil 61 bin 190 görevli yer aldı.

aynı gün yapılan 2023 KPSS İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavına ise 52 bin 775 aday katıldı. 226 binada 1868 salon kullanıldı.

Bugün yapılan sınavlarla birlikte KPSS süreci tamamlandı. Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu maratonu tamamlamış olduk. Değerli katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum." dedi