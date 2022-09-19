İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in bugün düzenlenecek olan resmi cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından akın oluştu.

Devlet başkanları ve konuklar Kraliçe'ye son görev için yola çıkarken, cenaze için hazırlıklar önceden başladı.

Tören için çadır kurdular

The Mall Caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kuran bazı vatandaşlar, töreni izlemek için geceden beklemeye başladı.

2 bin konuk

Yoğunluk saatler geçtikçe artarken, hükümetin "Kapasite dolu, gelmeyin" uyarıları da işe yaramadı.

Başkent sokakları dolup taşarken, resmi cenaze törenine 2 bin konuğun katılması bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da

Konuklardan 500'ünü devlet başkanları ve hükümet başkanları oluştururken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün İngiltere'ye hareket etti.

Londra'ya giden bir diğer isim olan ABD Başkanı Joe Biden da Westminter Hall'de liderler için ayrılan balkondan Kraliçe'nin tabutuna baktı.

Başbakan Truss, bazı liderlerle görüştü

Gün içerisinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da aralarında olduğu çok sayıda lider, taziye için Westminster Hall'e geldi.

Kral Charles ve İngiltere Başbakanı Liz Truss da cenaze töreni için Londra'ya gelen liderlerden bazılarını kabul etti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Cenaze töreni öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Metropolitan Polis Teşkilatı ülke tarihinin gördüğü en büyük güvenlik operasyonlarından birini gerçekleştiriyor.

Bir diğer yandan, güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatılırken izin günleri iptal edildi. Silahlı polisler, keskin nişancılar görevlerinin başına geçti.