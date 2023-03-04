Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener şunları söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masaya ilişkin sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından dün gece CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Tunç Soyer ve Vahap Seçer'in Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Akşener'in adaylık çağrısını reddederek Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

