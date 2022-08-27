Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında “KSÜ Bahçelievler Ek Hizmet Binalarının Avşar Kampüsü’ne Taşınması ve Yerinin Dönüşümü” protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, meclis üyeleri, KSÜ yetkilileri ve basın mensupları da yer aldı.

Yeni Cazibe Merkezi Haline Gelecek

Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ arasında imzalanan protokolün önemine değinen Başkan Güngör, “Üniversitemiz ve şehrimiz için hayata geçirilen bir güzelliğe daha hep birlikte şahitlik ediyoruz. Uzun yıllar boyunca öğrencilerimize hizmet veren ancak zamanla binaların ekonomik ömrünü doldurması, kampüs dışında yer alması ve koordinasyon açısından da sorun yaşanması dolayısıyla burada bulunan hizmet binalarını Avşar Kampüsü’ne taşıma kararı aldık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin bulunduğu çevrede bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İnşallah süreçler tamamlandığında hem üniversitemize kalitesi yüksek yeni binalar kazandırmış olacağız hem de Büyükşehir Belediyemizin bulunduğu alanı daha güzel bir cazibe merkezi haline getirmiş olacağız. Protokolümüzün hayata geçirilmesinde kolaylaştırıcı rol oynayan Rektörümüz Niyazi Can’a teşekkür ediyor, protokolümüzün şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerimizin Arzuları Hayrettin Başkanımızla Gerçekleşiyor

Protokol anlaşmasının hayırlı olmasını dileyen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Öncelikle kurumlar arası iş birliğini çok önemsediğimiz belirtmek istiyorum. Bu noktada da üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekten Kahramanmaraş’ta çok güzel işlere imza atılıyor. Bu iş birliği örneklerinden bir tanesini de bugün hayata geçiriyoruz. Bahçelievler Kampüsü’nde eğitim gören öğrencilerimiz burada bulunan yapıların Avşar Kampüsü’ne taşınmasını çok arzu ediyordu. Bu arzuları nihayet Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün gayretleriyle gerçekleşiyor. Eğitime, bilime, kültüre ve üniversitemize verdiği desteklerden dolayı Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Kahramanmaraş’a çok daha güzel şeyler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha Güzel Yarınlara Emin Adımlarla İlerliyoruz

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Şehrimizin için böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmek için gayret eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve KSÜ Rektörümüz Niyazi Can’a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için el birliğiyle gayret ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız çok daha güzel yarınlara doğru emin adımlarla ilerliyor. Hayrettin Güngör Başkanımız, Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir ve standardı yüksek bir şehir haline getirmek için bütçe imkânları ölçüsünde çalışmalarını sürdürüyor” dedi. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise, “Büyükşehir Belediyemizin etrafı maalesef çok fazla yeşil alana sahip değil. Bu proje sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin çevresi yeşil alanlarla çevrilecek. Bu güzel ve anlamlı protokol için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.