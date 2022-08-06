Üniversite Genelinde Bütün Fakültelerde Sadece Teorik Eğitim Değil Uygulamalı Eğitimlerde Yer Alıyor.

Bu Kapsamda Mühendislik Bölümü Öğrenci Ve Akademisyenlerinin Özverili Çalışmaları Sonucu Sadece Elektrik İle Çalışan Araba Üretildi.

TÜBİTAK Yarışmalarında Da Ödüllere Layık Görülen Araba Kentteki Alışveriş Merkezinde Meraklılarının Beğenisine Sunuldu.

Konuyla İlgili Bir Açıklama Yapan Ksü Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal Tamamen Kendi Öğrencilerinin Kendi Laboratuvar Ve Atölyelerinde Tasarlandığına Dikkat Çekti.