KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte öğrencilere ve velilere bölüm ve programlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi temsilcileri de öğrencilere tercih ve sıralama konusunda destek veriyor.

KSÜ Rektörü Can, KSÜ’nün yıl boyunca gerek fiziki gerekse de dijital ortamlarda tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek tercih dönemi dolayısıyla da öğrenci ve velilerimizin dört gün sürecek bu faaliyette bilgilendirileceğini belirtti. Rektör Can, “Puanları açıklanan öğrencilerimiz tercih dönemine girdiler. Bizler de üniversitemizi gerek kendi şehrimizin gerek çevre illerin gerekse diğer bütün illerin doğru bir şekilde tanımasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda hem ilimizde hem ulusal çapta hem de uluslararası düzeyde birçok tanıtım etkinliğinin içinde yer alıyor ve üniversitemizin akademik, teknik, fizikî ve sosyal altyapısının ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Birçok bakımdan dünya standartlarında eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz aradıkları eğitim-öğretim ortamını gerek akademik açıdan gerekse sosyal, kültürel faaliyetler açısından üniversitemizde fazlasıyla bulacaklardır. Tüm öğrencilerimizi üniversitemize bekliyor, doğru ve isabetli tercih yapmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Kahramanmaraş’ın huzurlu ve güvenli, doğal güzelliklere sahip, ekonomik ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu belirten Rektör Can, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini tercih eden öğrencilere teori ve uygulamayı birleştiren kaliteli bir eğitime ek olarak, bireysel yetenek ve sosyal becerilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayan bir ortam tesis ettiklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında KSÜ tarafından oluşturulan standı ziyaret ederek stant temsilcileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 2022 Tercih ve Tanıtım Günleri boyunca KSÜ adına verdikleri emeklerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 2022 Tercih ve Tanıtım Günlerinde mekan tahsis edip KSÜ personeli ile öğrencileri buluşturan Piazza AVM yetkililerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.