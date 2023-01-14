Bunlar da ilginizi çekebilir

Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Gazeteciliğin Kutsal Bir Meslek Olduğuna Dikkat Çekerek Her Daim Kendileriyle Çalışacaklarını Söyledi.

Rektör Yasım Burada Basın Mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutlarken Sorularını Yanıtladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.