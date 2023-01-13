KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Ersin İrfan Ersin Akıncı ile KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler’in de eşlik ettiği ziyarette, Prof. Dr. Bakan’a başarı dilekleri iletildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım, KİÜ Rektörlüğüne atanması dolayısıyla Bakan’ı tebrik ederek, “Hayırlı olsun dileklerimizle birlikte, görevinizde başarılar diliyorum. İşbirliği içerisinde çalışarak, her iki üniversitemizi geliştireceğimize, büyüteceğimize ve daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Bakan ise, “Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri onore ettiler. Tabi bu görevi icra ederken, elbette ki kentimizin köklü üniversitesi KSÜ’nün desteklerine ihtiyacımız var. Sayın Rektörümüzün bu konuda yanımızda olacağına inancım tam. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Erşahan ve İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Seçil Fettahlıoğlu’nun da yer aldığı ziyarette, Rektör Yasım tarafından, Rektör Bakan’a günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Verimli geçen görüşmede, üniversiteler arası işbirliği gibi konularda istişarelerde bulunuldu.