KSÜ olası afetlere karşı çalışanlarını bilgilendirmeye devam ediyor.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil afet planı kapsamında (HAP) planında yer alan deprem ve yangın tatbikatı, Hastane Sivil Savunma ve Afet Koordinatörlüğü ile Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda son zamanlarda ilimizde vuku bulan küçük çaplı depremler dolayısıyla gerçekleştirildi.

Hastanemiz Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nde görevli eğitim uzmanı Nuri Yurttaş, olası afet durumlarına karşı hastane personeline acil durum ve afet yönetimi hakkında eğitim verdi.

Verilen eğitimin ardından uygulamaya geçildi

Olası bir deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikat, tüm birimlerden raporların istenmesinin ardından son durum değerlendirmesi yapılarak son buldu.