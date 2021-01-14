KSÜ Tıp Fakültesi Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde önemli başarılara imza atıyor

KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 10:20
KSÜ Tıp Fakültesi Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde önemli başarılara imza atıyor