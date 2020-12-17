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KSÜ ve KMTSO arasında mesleki eğitime destek burs protokolü imzalandı
KAHRAMANMARAŞ
17.12.2020, 16:52
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