Kent Protokolünün De Katıldığı Anma Programında Sütçü İmam, Dualarla Anıldı.

İlk Olarak Mevlid-İ Şerif Okunduğu Anma Programında Ardından Cuma Namazının Kılındı.

Daha Sonra Sütçü İmam’ın Torunu Dr. Alaattin Türkkorur Sütçü İmamın O Kurşunu Her Türlü Kötülüğe Sıktığını İfade Etti.

Sütçü İmam’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Uzunoluk Caddesi’nde Bulunan Kabri Başında Gerçekleştirilen Programa; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ksü Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sütçü İmam’ın Torunu Dr. Alaattin Türkkorur, İle Diğer İlgililer Katıldı.

Program Okunan Hatmi Şerifler İndirilmesinin Ardından Edilen Dualarla Son Buldu.