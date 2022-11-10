Atatürk’ü Anma Töreni, KSÜ Avşar Yerleşkesi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlandı.

Törenin akabinde “Atatürk’ün Devlet Adamlığı Vasfı” konulu konferans için Cahit Zarifoğlu Konferans Salonuna geçildi. Konferansın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan yaptı.

Doğan konuşmasında Cumhuriyetin Milli Mücadelede yaşanan nice zorlukların akabinde Atatürk’ün devlet adamlığı vasfının tecellisi olarak kurulduğuna işaret ederek konferansın konusunun “Atatürk’ün Devlet Adamlığı Vasfı” olarak seçilmesinin önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Şavkılı, “Atatürk’ün Devlet Adamlığı Vasfı” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Şavkılı, konuşmasında Atatürk’ün devlet adamlığı konusunda verdiği örneklerle katılımcıları bilgilendirdi. KSÜ’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Programı, konferans sunumunun tamamlanmasıyla sona erdi.