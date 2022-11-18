Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen ‘Disiplinler Arası Afet Eğitimi’ adlı TUBİTAK projesi kapsamında Eğitim Fakültesi binasında Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi işbirliği ile ‘Acil Durum Tahliye ve Kurtarma’ tatbikatı gerçekleştirildi.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatta acil durum anında yaralılara nasıl hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edileceği ve oluşabilecek yaralanma durumlarında uygulanacak acil müdahale yöntemleri tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından açılan tanıtım ve bilgilendirme stantlarında afet durumunda yapılacaklara ve gerçekleştirilecek olan tatbikata ilişkin bilgiler verildi.