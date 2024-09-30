Etkinlik, annelik sonrası estetik cerrahiye duyulan ilginin ve bu alandaki güncel yaklaşımların ele alındığı kapsamlı sunumlara sahne oldu.

Katılımcılar, annelik estetiği ve estetik cerrahi alanında güncel bilgi ve tekniklerin paylaşılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin toplumda bilinç oluşturulmasına katkı sağladığını ifade ettiler.

Sempozyum, hem sağlık profesyonelleri hem de halk tarafından ilgiyle takip edilerek, annelik sonrası estetik cerrahi alanında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu