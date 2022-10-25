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Söyleşi Sonunda KSÜ Rektör Yardımcısı Orhan Doğan Çok Verimli Bir Söyleşi Gerçekleştiğine Dikkat Çekti.

KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonunda Öğrenci Ve Akademisyenlerin Yoğun Katılımıyla Gerçekleşen Söyleşide Emine Şenlikoğlu İnanç Konusu Hakkında Dinleyenlere Bilgiler Verdi.

Bu Söyleşiler Kapsamında Emine Şenlikoğlu İle İnancın Neresindeyiz Söyleşisi Gerçekleşti.

Öğrencilerin Birçok Alanda Kendini Geliştirmesi Amacıyla Alanında Uzman Kişiler Tarafından Söyleşiler Düzenleniyor.

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