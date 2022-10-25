Öğrencilerin Birçok Alanda Kendini Geliştirmesi Amacıyla Alanında Uzman Kişiler Tarafından Söyleşiler Düzenleniyor.
Bu Söyleşiler Kapsamında Emine Şenlikoğlu İle İnancın Neresindeyiz Söyleşisi Gerçekleşti.
KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonunda Öğrenci Ve Akademisyenlerin Yoğun Katılımıyla Gerçekleşen Söyleşide Emine Şenlikoğlu İnanç Konusu Hakkında Dinleyenlere Bilgiler Verdi.
Söyleşi Sonunda KSÜ Rektör Yardımcısı Orhan Doğan Çok Verimli Bir Söyleşi Gerçekleştiğine Dikkat Çekti.