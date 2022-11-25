KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “Bağ 3” karma serginin açılış kurdelesi KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rabia Demir, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, akademisyenler, öğretmenler, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla kesildi.

Sergi açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, bu tarz etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, kültür ve sanat faaliyetlerini her zaman desteklediklerini belirtti.

Sergi açılışında “Bağ 3” sergi koordinatörü Doç. Dr. Rabia Demir “Sanat eseri bir sanatçının eseri üretirken kendi kendini analiz ettiği, kendini tanıdığı bir süreçtir. O yüzden her eser özgün bir yapıya sahiptir. Sanat izleyiciyi ile buluşmasıyla da kendisini tamamlar.” diyerek “Bağ” sergileri hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Rabia Demir, ilk “Bağ ” sergisinin 2019’da Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapıldığını, 2. “Bağ” sergisinin pandemi koşulları nedeniyle online düzenlenen uluslararası bir sergi olduğunu, bu yıl düzenlenen “Bağ 3” karma sergisinin ise 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine dahil edildiğini ve aynı zamanda bu sergide görsel sanatlar alanında çalışan öğretmen sanatçıların eserlerinin de sunulacağını söyledi.

Doç. Dr. Rabia Demir “Bağ” sergilerinin özelliğinin günümüz postmodern dünyasının sanata bir yansımasının olduğunu vurgulayarak sergide sunulan eserlerin sadece resim alanındaki eserlerden oluşmadığını heykel, tekstil ve deneysel üslupta yapılan çalışmaların da yer aldığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, protokol üyeleri ve sanatseverler, Öğr. Gör. Dr. Arzu Mustafayeva’nın, piyano dinletisi eşliğinde sergiyi gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldılar.

Sergi, 24 Kasım-05 Aralık 2022 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açıktır.